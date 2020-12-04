Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Как сообщает Национальная метеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром – дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – снег, местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.