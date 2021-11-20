21 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова ожидается слабый туман, днем южный ветер сменится умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 12-16° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Медико-метеорологический прогноз

21 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 6-11° тепла.