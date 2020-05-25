Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 26 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром — местами туман, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 14-16, днем — 21-26, в Баку ночью — 14-16, днем — 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 40-45%.

В некоторых горных районах Азербайджана завтра прогнозируются грозы, кратковременные дожди, град, на остальной территории страны осадков не будет, ночью и утром прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем — 26-31, в горах ночью — 3-8, днем — 10-15 градусов тепла.