16 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 22-27° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.