Завтра температура воздуха прогреется до 11 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером облачность возрастет, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем — 7-11, в Баку ночью — 0-2, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75, днем — 50-60 процентов.

В районах Азербайджана вечером местами ожидаются осадки, на горных территориях — снег. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 9-14 градусов тепла, в горах ночью — 7-12, днем — 0-5 градусов мороза.