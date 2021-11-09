Тбилисский городской суд требует присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на судебном заседании, сообщил, по сообщению «Спутник-Грузии», адвокат Бека Басилая журналистам.

Рассмотрение одного из дел Саакашвили, который объявил голодовку 40 дней назад, назначено на 10 ноября. В частности, судьи будут слушать дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года.

«Со мной связались представители заседания городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос по поводу перевода Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда», — заявил Басилая.

По словам адвоката, сейчас министерство юстиции, Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда.

«Если завтра процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы», — отметил Басилая.

Адвокат также отметил, что нет никакого законного основания для того, чтобы не проводить заседание в зале суда.

«Тем более, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем, и это может быть его последним шансом предстать перед судом», — подчеркнул адвокат.