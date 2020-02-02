Завтра день пройдет без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 3 февраля умеренный юго-западный ветер будет временами усиливаться.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 8-13 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градуса тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градуса тепла.