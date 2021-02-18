Завтра будет пасмурно

19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами ожидаются осадки.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью около 0 градусов, местами до 1 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла, в Баку около 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, снег. Местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.