Завтра будет до 31 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 августа ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, к ночи местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный южный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем — 28-32, в Баку ночью — 22-24, днем — 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75, днем — 50-60 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в среду преимущественно без осадков, однако на некоторых территориях Большого и Малого Кавказа пройдут грозы, дожди, есть вероятность выпадения града. Ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем — 30-35, в горах ночью — 11-16, днем — 20-25 градусов тепла.