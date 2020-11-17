Завершился перевод единовременных выплат в размере 190 манатов

Министерство труда и социальной защиты завершило процесс перевода единовременных выплат в размере 190 манатов безработным и лицам, которые работали неформально и лишились доходов из-за особого карантинного режима, малообеспеченным лицам в 10 городах и районах, где действует особый карантинный режим.

Как сообщили АПА в министерстве, этим лицам на номера телефонов, указанных при обращении, были отправлены SMS-сообщения. После получения сообщений граждане могут получить эти деньги в банкоматах соответствующего банка.

Единовременные выплаты получили 96 587 человек в 10 городах и районах. На эти цели было потрачено более 350 млн. манатов.