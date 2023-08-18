Застрелился солдат Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий воинской части «N» Министерства обороны Азербайджана, младший сержант Аббасов Асим Гамаил оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

По данному факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.