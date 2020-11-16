Зарплаты «побелели» и понизились

В Азербайджане продолжается тенденция понижения среднемесячной зарплаты. Данные официальной статистики показывают, что с января по апрель этого года усредненная величина зарплат по стране была несколько выше по сравнению с уровнем зарплат после введения карантинных ограничений.

Анализ данных официальной статистики по оплате труда показывает отрицательные тенденции, начиная с апреля этого года. Так, за январь-сентябрь среднемесячная заработная плата по стране составила 706,6 манатов или $415,6. Для сравнения, по данным Госкомстата на январь – апрель текущего года, данный показатель был на уровне 744,5 маната ($438). Получается, что за несколько месяцев с апреля по сентябрь упомянутый социально значимый показатель сократился на 37,9 манатов.

При этом еще в июне средняя зарплата была на уровне 720 манатов, сократившись к апрелю на 24 маната 50 гяпиков. По нашим подсчетам, в июле-сентябре средний размер оплаты труда по стране уменьшился еще на 13,4 маната. Цифры показывают, что динамика снижения в первые три месяца карантина была почти вдвое выше. С июля тенденция падения зарплат продолжилась, но уже не такими высокими темпами. Комментируя обозначенные тенденции экономист Неймат Алиев сказал #, что помимо кризиса пандемии снижение зарплат обусловлено сокращением общего фонда труда. Ведь если в апреле месячный фонд оплаты труда увеличился на 8,4 млн. манатов, говорит аналитик, уже в мае – июне расходы в этом направлении сократились на 13,5 млн. манатов.

Примечательно, что на этом фоне растет число официально оформленных тружеников. По состоянию на 1-ое октября этого года в Азербайджане по договорным отношениям с работодателями трудятся 1 млн. 681,6 тыс. человек, сравнившись с показателем на начало августа, информирует Госкомстат. По официальным данным, за последние 12 месяцев число занятых по найму в экономике лиц выросло на 42,5 тыс. человек или 2,6%. Причиной этого аналитики называют «обеление» зарплат. Что же касается их падения, по мнению Алиева, предотвратить это было возможно, выделив дополнительные средства в фонд заработной платы из денег, предусмотренных на пакет антикризисных мер правительства.

Официальная статистика также констатирует некоторый спад доходов граждан. Так, за девять месяцев этого года номинальные доходы населения, по данным Госкомстата, составили 41,6 млрд. манатов, что на 0,9% меньше, чем за сопоставимый период минувшего года. Однако падение доходов компенсирует стабильность курса национальной денежной единицы, что в целом способствует низким темпам инфляции. Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре составила лишь 2,9%, препятствуя падению реальных доходов и жизненного уровня населения.

По мнению доктора экономических наук, профессора Эльшада Мамедова, поддержание уровня жизни населения в этот нелегкий период мировой рецессии – одна из главных задач правительства, стоящих во главе угла антикризисных мер. И хотя в условиях пандемии эта приоритетная цель уходит на второй план, модифицируя в приоритеты удержание регрессивных изменений, можно считать, что эта задача достигнута. Ведь поддержание устойчивого курса национальной валюты к доллару можно считать серьезным шагом в поддержку социально-экономического положения в стране, а также удержания роста цен и реальных доходов населения.

Согласно последним данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-сентябре текущего года сократились лишь на 1,7% — до 4 тыс. 173 манатов. При этом после уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 37 млрд. 631,8 млн. манатов, что на 2,1% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.