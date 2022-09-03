Запорожская АЭС, находящаяся под контролем Вооруженных сил России, отключена от энергосети.

Как передает УНИАН, об этом сообщили сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на станции на постоянной основе.

Также сообщается, что один из двух действующих блоков ЗАЭС сегодня был отключен от сети из-за ограничений сети.

«Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для выполнения ключевых функций безопасности на месте и в сети», — отмечают в МАГАТЭ.

Отметим, что Запорожская АЭС, расположенная в украинском городе Энергодар, 4 марта перешла под контроль России.