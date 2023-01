Продолжаются бои за Бахмут и Соледар. С завидным упорством, несмотря на ужасающие потери, российские войска продолжают штурмовые действия. Особенно в Соледаре. Уже несколько раз в Москве рапортовали о взятии города, но действительность несколько иная. Украинские войска остаются в городе, о его захвате и окружении речь не идет.

Вообще новости для Путина совсем неутешительные.

В ходе визита в Южно-Африканскую Республику министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает план достижения мира в Украине, предложенный ее президентом Владимиром Зеленским. Среди прочего он предполагает полный вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. И тем самым поражение России.

Вслед за этим из Анкары прилетел еще один черный лебедь. Как сообщает американское издание Foreign Policy, Турция передает Украине кассетные боеприпасы dual-purpose improved conventional munitions (DPICM) — усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения. Они предназначены для поражения бронетехники, каждый из которых может разбрасывать 88 патронов. Как пишет издание, США пока не поставляют такие боеприпасы Украине, а вот Анкара начала поставки без особого шума еще в конце прошлого года.

Пакистан в ближайшее время планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами, среди которых будут 155 мм снаряды для артиллерии. По данным портала Eurasian Times, британский воздушный грузовик C-17 Globemaster совершил за 15 дней 12 полетов с военной базы в Равалпинди в Румынию. По существу, между Пакистаном и Румынией, членом НАТО, налажен воздушный мост.

И вишенка на торте оружейных поставок Украине. На совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киеву «Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции».

Тем самым прорвана плотина, затруднявшая поставки в Украину танков и другой тяжелой западной техники. Несомненно, что такая передача согласована с Германией и теперь Берлин также может начать поставки уже от себя. Скорее всего, такое решение будет принято на восьмом заседании группы стран «Рамштайн», поддерживающих Украину, 20 января. Собственно об этом намекала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего посещения Харькова, когда заявила о продолжении военно-технической поддержки Киева.

В Москве все это вызывает неподдельную тревогу. Как пишет «Независимая газета», НАТО формирует танковый альянс в поддержку Украины. Газета приводит подсчеты военного эксперта полковника в отставке Шамиля Гареева. «В Польше имеется как минимум 200 танков «Леопард-2» относительно новых модификаций «Леопард-2A4» и «Леопард-2A5»… Плюс не менее 100 танков «Леопард-2A4», находящихся в резерве, может поставить Украине Испания. Определенное количество танков «Леопард-2A4» (не менее 100 единиц) обещала передать ВСУ бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен». Готовность передать танки высказывала Греция и Норвегия. В свете отмеченных выше решений может подключиться и Турция.

Как сказал в интервью журналу The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, для успешного наступления ему необходимо 300 танков. И очень похоже, что он их в достаточно короткий период времени получит.

Не последний, но очень важный фактор нарастания российских проблем. Как пишет Deutsche Welle, по подсчетам хельсинкского Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA — Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, падение объемов отгрузки и цен на российскую нефть сократило экспортную выручку России на €180 млн в день. С 5 февраля, когда ограничения распространятся на нефтепродукты, потери возрастут до €280 млн в день. По нынешнему курсу это более 7 трлн руб, что в два раза превосходит предусмотренный бюджетный дефицит на текущий год.

Цена на российскую нефть марки Urals упала до $38,7 за баррель и похоже, что это далеко не предел. Не случайно с 13 января Центральный банк России начнет продавать на Московской валютной бирже китайские юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В текущем месяце предполагается продать китайских денег на 54,5 млрд руб. Всего у Министерства финансов в ФНБ 310 млрд китайских юаней, и это последние деньги в золото-валютных резервах, не попавшие под санкции.

О напряженной ситуации с финансами из-за падения поступлений от экспорта нефти свидетельствует призыв Путина ограничить влияние большого дисконта (около 38% к стоимости Brent — Авт.), с которым продается российская нефть, на бюджет.

Однако, что можно сделать, если уже Индия начинает рассматривать возможность присоединения к потолку цен на российскую нефть. Как пишет издание Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства промышленности «Правительство уже рассматривает варианты присоединения к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если цена превысит $60 за баррель».

Как пишет российский экономический аналитик Анатолий Несмиян, «По сути, Индия, если присоединится к потолку в 60 долларов, будет соблюдать его и при меньших значениях, тем более что это ей, безусловно, выгодно. И деваться российским компаниям, по сути, некуда: если еще и Индия выпадет из экспортного листа, то кому вообще продавать?».

В кабинете руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова висит карта, на которой обозначены регионы, на которые возможно распадение России. До какого-то времени это рассматривалось как своего рода троллинг российской пропаганды. Однако по мере развития событий на Западе уже начали всерьез, по крайней мере, на экспертном уровне рассматривать возможные сценарии сецессии тех или иных регионов России.

Значительная часть западного правящего класса испытывала до недавнего времени неподдельный страх возможного распада России. Основой его является неопределенность с обладанием ядерного оружия. По мнению некоторых политиков и чиновников в европейских столицах и Вашингтоне оно может попасть в руки то ли террористов, то ли иранских теократов, то ли еще кого-то нежелательного. Именно поэтому до последнего в США, Германии и Франции не хотели поставлять наступательное оружие Украине, чтобы не допустить стремительного разгрома России и, как следствие, ее распада.

Однако, ситуация меняется. И теперь приходит время не пытаться останавливать неизбежное, а готовиться к нему.

Об этом в издании Foreign Policy в начале января писал профессор политологии Университета Рутгерса в Ньюарке Александр Дж. Мотыль.

«Существуют различные сценарии того, что может произойти в России после того, как поражение в Украине станет еще более очевидным. Наиболее вероятным является уход президента России Владимира Путина с поста, за которым последует жестокая борьба за власть».

Она будет проходить «между крайне правыми националистами, … авторитарными консерваторами, которые заинтересованы в системе, и возрождающимся полудемократическим движением, стремящимся положить конец войне и начать реформирование России. Мы не знаем, кто победит, но мы можем с уверенностью предсказать, что борьба за власть ослабит режим».

Как следствие, «Ослабленный режим в сочетании со сбоями в экономике побудит недовольных россиян выйти на улицы, возможно, даже с оружием в руках, и побудит некоторые нерусские политические единицы, входящие в состав Российской Федерации, сделать выбор в пользу большего самоуправления; ведущие кандидаты включают Татарстан, Башкортостан, Чечню, Дагестан и Якутию-Саха… Если это произойдет, карта Евразии может выглядеть по-другому».

«Когда глава украинской разведки Кирилл Буданов отпраздновал свой день рождения праздничным тортом, на котором была изображена Россия, разрезанная на несколько частей, это был, конечно, грандиозный акт троллинга. Но идея, лежащая в основе изображения на глазури, вовсе не кажется такой уж надуманной».

Профессор Мотыль пишет, что «Это не значит, что Запад должен просто сидеть сложа руки, наблюдая, как деградирует Россия. Крайне важно подготовиться к возможному распаду».

По его мнению, «Страны вдоль границы с Россией — от стран Балтии до Центральной Азии — если им удастся сохранить стабильность и сформировать санитарный кордон, станут ключом к сдерживанию любой нестабильности, происходящей внутри России. Они также будут иметь ключевое значение для оказания помощи новым независимым государствам-правопреемникам Российской Федерации в стабилизации и сдержанном поведении. Рассматриваемая в этом свете, продолжающаяся сильная поддержка Западом Украины — и, в конечном счете, свободной Беларуси и ключевых стран, таких как Казахстан, — является лучшей гарантией того, что последствия будут сведены к минимуму, если империи Путина придет конец».

Неизбежность победы Украины в войне с Россией и последующие важные события внутри последней, по всей видимости, превращаются в основной тренд западной политики. Страх уступает место взвешенному подходу и выработке адекватной политики после войны.

Именно поэтому на Западе приняли решение усилить военно-техническую помощь Украине и тем самым подготовиться к тому, во что превратится Россия после поражения.