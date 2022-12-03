Осенняя распутица в Украине подходит к своему логическому завершению. Ночная температура на востоке страны упала до -8…-10 градусов. Дневная несколько выше, но все равно достаточно холодно. Раскисшая земля постепенно твердеет, что начинает отражаться на динамике боевых действий. Особенно на Донбассе в районах Бахмута и Авдеевки.

Интересно, что в начале ноября российские военкоры буквально призывали зиму. По представлению очень многих в Москве и ее окрестностях именно генерал Мороз должен был помочь российскому воинству начать победный марш на Донбассе и далее везде. Действительность оказалась совсем другой.

Как оказалось к низким температурам украинская армия (ВСУ) подготовлена хорошо. Как ее личный состав, так и техника. Союзники Украины, особенно Канада и страны Скандинавии, передали несколько сотен тысяч комплектов зимней формы и тем самым все служащие в ВСУ хорошо одеты. Этого нельзя сказать о российских солдатах. По всем данным они очень страдают от гипотермии, когда температура тела падает ниже 35 градусов. Снимки с дронов показывают, что российские военные от переохлаждения не реагируют даже на близкие разрывы снарядов и мин.

Как только земля затвердела, ВСУ существенно продвинулась в направлении Кременной и возникла угроза окружения там российских войск. Российское командование не может определиться с наступлением ВСУ. О том, что оно будет, понимают все. Остаются без ответа два важнейших вопроса: где? и когда?

Проблемы России на поле боя усугубляются существенным осложнением в международных отношениях.

Запад категорически отказался способствовать Москве в ее попытках начать переговоры с Киевом. Об этом четко заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Похоже, что до самых отпетых в российской столице дошло, что игры в перемирие и переговоры закончились, фактически не начавшись. Никто не собирается давать Кремлю возможность накапливать силы и оружие, чтобы весной начать новое наступление. Лживость российских мирных пассов настолько очевидна, что даже неудобно за вдохновителей такой игры краплеными картами.

Следующей крайне неприятной новостью для Путина и Ко стало завершение встречи министров юстиции стран G7 в Берлине. На ней участники договорились о необходимости привлечения к суду за военные преступления в Украине представителей высшего руководства России.

На пресс-конференции отвечая на вопрос корреспондента Deutsche Welle, министр юстиции ФРГ Марко Бушман четко определил ориентиры. «Мы единодушны в том, что должны привлечь к ответственности и российское руководство. Нельзя допустить ситуации, когда мелких рыбешек вешают, а крупных отпускают. И такая возможность у нас есть: и по немецким законам мы можем преследовать военных преступников вплоть до очень высокого уровня».

В сообщении французского МИД говорится, что Франция совместно с европейскими и украинскими партнерами начала работу над созданием специального трибунала, который займется расследованием преступлений России в ходе войны против Украины. «Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после начала российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности».

От таких новостей кое-кому в Москве стало очень жарко. На пропагандистских шоу все чаще звучит уже не тревога, а паника. Призрак Гааги встает перед глазами очень многих из тех, кто еще недавно радовался ударам по украинской энергетической инфраструктуре и требовал заморозить страну, оставить ее население без света, воды и всего прочего необходимого для жизни. Теперь за все это и многое другое придется отвечать. Рано или поздно. Как сказал немецкий эксперт по международному праву Герд Ханкель, «Речь здесь идет о преступлениях, для которых нет срока давности. Значит, право может и подождать».

Очередной неприятной новостью для Кремля стала решимость блока НАТО увеличить военную помощь Украине. В первую очередь системами противовоздушной и противоракетной обороны. Одновременно расширяются поставки и других видов вооружений. Как пишет газета The Wall Street Journal, США собираются заключить сделку с Южной Кореей, в результате которой Вашингтон сможет направить в Украину 100 тысяч южнокорейских снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий.

Вообще страны НАТО приняли решение расширять военное производство. Не только для помощи Украине, а и для своих вооруженных сил.

Еженедельник Der Spiegel представил содержание нового секретного документа Министерства обороны ФРГ. Из него следует, что в Германии обсуждаются проекты восстановления мощных вооруженных сил и военно-промышленного комплекса.

Блок НАТО имел запас снарядов на 30 дней ведения интенсивных военных действий. Как оказалось, этого совершенно недостаточно. Ощущается нехватка практически всех видов вооружений и это, как показывает война в Украине, крайне опасно.

И тут мы переходим к политическим последствиям кардинального сдвига в политике и военном строительстве западных союзников.

Своим вторжением в Украину Путин добился того, что в крупнейших западных странах начался разгон военно-промышленного комплекса. По крайней мере, в пяти из них: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии. Добавим сюда достаточно развитые страны как Чехия, Словакия и Польша и круг вооружающихся станет достаточно очевидным.

Если взять промышленный потенциал названных стран, то он во много раз превышает возможности России. И вот с ними в Москве решили тягаться. При том, что российская военная техника в Украине показала себя с очень плохой стороны. Даже ее, так называемые, новейшие образцы по большому счету никуда не годились. И тот факт, что пришлось закупать довольно отсталые в техническом отношении иранские дроны говорит сам за себя.

Новую гонку вооружений Россия точно не выдержит и последствия этого факта ясны всем, в том числе многим и в Москве.

Осознание факта приближающегося военного поражения вынуждает российское руководство действовать конвульсивно. Это выражается в терроре против населения, ударах по энергетической инфраструктуре в призрачной надежде на то, что украинский народ потребует от правительства замириться с агрессором на любых условиях.

На чем основаны такие надежды, сказать трудно. Даже невозможно. Сколько гитлеровская авиация не бомбила английские города, погибло более 60 тысяч мирного населения, а ответ был в речи Черчилля 4 июня 1940 года. «Мы будем сражаться на побережье. Если необходимо — годами, если необходимо — в одиночестве. Мы никогда не остановимся, не устанем, никогда не сдадимся».

Украина не одинока. У нее есть союзники и друзья. И они спешат на помощь в деле восстановления функционирования энергосистемы.

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что 100 генераторов большой мощности уже везут в Украину. Как заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк, «Пока Россия работает над отключением света, агентство США по международному развитию (USAID) в Украине предоставляет 80 генераторов для поддержания электроснабжения».

Евросоюз направил Киеву 200 трансформаторов, 40 «тяжелых генераторов» и приступил к созданию в Польше хаба для поставок энергетического оборудования в Украину. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом Владимиром Зеленским. «Еврокомиссия готовит отправку в Украину следующих видов срочной помощи через фонд rescEU: 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии».

Польша передала Украине 20 вагонов электрооборудования. По данным украинского Министерства энергетики в него вошли: опоры для линий электропередач, трансформаторы, генераторы, силовые кабели. Всего 12,5 тысяч единиц оборудования. Только электропроводов передано свыше 65 км и 7,3 т силового кабеля.

Как сообщил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко, «С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z».

И в этих условиях Россия получает удары с совершенно неожиданной стороны.

С Китаем что-то идет совсем не так. Спрос на покупку юаней на московской бирже упал в 17 раз — с 22,7 млрд рублей в сентябре до 1,3 млрд рублей в октябре. Банки зафиксировали почти 6-кратное падение — 1,6 млрд рублей против 8,8 млрд.

Оно и не удивительно. Власти КНР не признают сертификаты российских страховщиков, выданные судам под российским флагом. Как следствие, таким танкерам запрещен вход в китайские порты.

Как пишет Bloomberg, владельцы нефтяных танкеров массово отказываются перевозить российскую нефть из-за вступающего 5 декабря в силу нефтяного эмбарго Евросоюза. В результате цены на морские перевозки сырья из России выросли в полтора раза. Прежде ставка фрахта судна для поставок нефти из Балтийского моря в Индию составляла $9–11,5 млн. Теперь она может вырасти до $15–20 млн ($20 за баррель).

Повышение стоимости фрахта сильно влияет на себестоимость российской нефти Urals. Ее цена при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска составляет до $52, так как оставшиеся покупатели начали требовать увеличения скидок почти до 40%. При этом полная себестоимость добычи в России с учетом налогов составляет как раз около $50 за баррель.

По мнению ряда известных экономистов, уже в январе-феврале будущего года Россия очень почувствует финансовые проблемы из-за мобилизации, особенно после ее второй волны. И это тот момент, когда санкции начнут действовать в полном объеме.

По данным украинской разведки в ближайшее время планируются новые российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. При всех проблемах, которые они вызывают, ничего Москва не получит.

Только счет, который будет ей предъявлен, возрастет многократно. Платить все равно придется. И тем, кто останется в России и тем, кого будут судить в Гааге.