Стратегическими интересами Украины является сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС), США, Турцией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины, об этом во время Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник.

По его словам, несмотря на полномасштабную войну, Украина готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны-члены Европейского Союза.

Н.Колесник добавил, что Украина сегодня — полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

«Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природы» — подытожил заместитель министра энергетики.