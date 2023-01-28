Активность Москвы и Тегерана в регионе Южного Кавказа вызывает тревогу.

Об этом в интервью армянской службе «Голос Америки» заявила заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Керен Донфрид.

По ее словам, российские миротворцы, дислоцированные в Карабахе, не играют конструктивной роли, а Иран активно пытается расширить свою политическую, силовую и экономическую роль на Южном Кавказе.

«Региональная активность России и Ирана должна придать еще большую актуальность армяно-азербайджанскому мирному процессу», — подчеркнула Донфрид.