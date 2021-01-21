Залог успешной экономики – эффективное финансирование

Практически невозможно сегодня найти сферу, на которую не повлияла пандемия. Из-за мирового экономического кризиса, понизившего цену нефти, а также внутренних ковидных ограничений ВВП страны сократился в минувшем году на 4,3%. Одна из причин – упадок в промышленности и приостановка деятельности некоторых предприятий. Но есть у этой ситуации и положительные аспекты – министр экономики Азербайджана прогнозирует экономический рост в наступающем году.

Как отмечает Bloomberg, экономика Азербайджана сократилась в прошлом году впервые с 2016 года, чему способствовали меры изоляции от пандемии и падение мировых цен на нефть. На фоне этих экономических потрясений случилась 44-дневная война с соседней Арменией, в результате которой Азербайджан вернул себе контроль над ранее оккупированными территориями.

Однако новая геополитическая реальность после войны с крупными планами восстановления освобожденных территорий и открытия транспортных связей в регионе позитивно скажется на экономическом росте в стране, а также на уровне занятости населения. В этом году Азербайджан планирует вложить 2,2 млрд манатов (1,3 млрд долларов) в восстановление ранее оккупированных земель. Приоритетная цель — удвоить ВВП Азербайджана к 2030 году в соответствии с новым 10-летним планом развития, который требует среднегодовых темпов роста в 7%, будет нелегкой. Тем более, что минувший год отметился промышленным спадом.

По данным официальной статистики, в прошлом году в Азербайджане было произведено промышленной продукции на 37,1 млрд манат, что на 5% меньше, чем в предыдущем году, Снижение промышленного производства результат сокращения нефтедобычи на 8%. В целом производство нефтегазовой промышленности снизилось на 6,9%. При этом, в ненефтегазовом секторе годовой объем промышленного производства даже увеличился на 12,5%. Удельный вес обрабатывающего сектора в структуре промышленного производства за прошлый год составил 32,5%. Производство фармацевтической продукции увеличилось в 10,7 раза, электрооборудования – 9,6 раза, изделий деревообработки – 67,4%, товаров химической промышленности – 20,5%, бумаги и картона – 36,9%, одежды – 32,7% и т.д.

И тем не менее, промышленность Азербайджана потеряла в минувшем ковидном году 9,6 млрд манатов, сказал # экономист Неймат Алиев:

«Выручка промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в этой сфере, снизилась за последний год на 20,6%, с 46,7 млрд до 37,1 млрд долларов. Вне зависимости от причин, если локомотив азербайджанской экономики находится в такой ситуации, уместнее говорить о рецессии», — заметил он. На взгляд Алиева, в сложившейся ситуации Центробанку следует вынести на повестку вопрос эффективной денежно-кредитной политики, а не строительство здания за сотни миллионов евро. Для возрождения экономики и обуздания инфляции нужно обеспечить реальному сектору длинные деньги под небольшие процентные ставки.

Это утверждение подтвердил в беседе с нами председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов. Ученый уверен, что возможности реализации системных мер упираются в гарантированное финансирование государственной программы на уровне 20% валютных резервов, или $10 млрд, которые пойдут, главным образом, на создание сотен малых и средних предприятий во всех регионах страны.

В то же время для преодоления последствий кризиса видится необходимость в привлечении максимальных объемов иностранных капиталовложений, однако интерес заморских инвесторов требует отдачи и адекватных прибылей. Добиться этого можно, освободив на десятилетие созданные за счет иностранных инвестиций производственные предприятия от всех налогов, — уверен Юсифов. В то же время ученый предлагает повышать конкурентные способности местных субъектов экономической деятельности.

Упомянутые меры поддержки упираются в развитие внутреннего кредитования по линии коммерческих кредитно-финансовых организаций. Но те на текущий момент не кредитуют реальный сектор экономики. Так, за последние восемь лет кредитная нагрузка на приоритетные сферы экономики – сельское хозяйство, промышленность и строительство облегчилась с 10 до 4 процентов. И эта проблема требует решения, поскольку без доступа к внутреннему кредитованию по линии местных банков текущие и будущие государственные проекты не будут отличаться эффективностью.