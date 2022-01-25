Из-за сильного снегопада на территории Грузии закрыта единственная сухопутная дорога из Армении в Россию.

Информацию об этом распространило Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Сообщается, что из-за снегопада прекращено движение на участке Гудаури-Коби международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей на КПП Верхний Ларс на грузино-российской границе, проезд по ней для грузовиков закрыт. Движение других транспортных средств не запрещено.

Мцхета-Степанцминда-Ларс – единственная магистраль, ведущая из Армении в Россию и проходящая через территорию Грузии.