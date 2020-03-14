Закрылись музеи в Ичеришехер

С сегодняшнего дня приостановлена деятельность музеев, расположенных в Ичеришехер.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Отмечается, что согласно поручению оперативного штаба при Кабмине о некоторых мерах социальной изоляции, в рамках усиления проводимых в стране соответствующих профилактических мероприятий против вируса COVİD-19 (коронавирус) деятельность всех музеев, расположенных в Ичеришехер и входящих в структуру Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», с 14 марта временно приостанавливается.

Напомним, что Кабмин Азербайджана принял решение об отмене в течение месяца массовых мероприятий на территории страны. По стране прекращается деятельность кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров, спортзалов, на территории республики запрещается проведение свадеб.

| 2020-03-14T11:39:15+00:00 14 марта 2020, 11:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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