Россия регулярно совершает атаки на инфраструктуру Германии и параллельно пытается манипулировать общественным мнением немцев через соцсети. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц.

В интервью телеканалу LCI ​​он сказал, что Россия вмешивается во все сферы страны. По его словам, уже Берлин и Москва находятся на стадии конфликта.

Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление Мерца в свойственной ей манере:

«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», — сказала она.

Она также обозначила, что ситуация выглядит, по меньшей мере, странно. Поскольку обман Запада с Минскими соглашениями пришел к сотням тысяч жертв, а Берлин обеспокоен «котиками в соцсетях».