Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Польшу в причастности к оккупации Ирака. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире «Радио России» Захарова заявила, что Польша, теперь пытающаяся остановить наплыв беженцев из Иракского Курдистана, прежде участвовала в оккупации одного из регионов Ирака. «Польша была среди тех, кто оккупировал Ирак, — утверждает она. — Сколько было польских солдат? Две с лишним тысячи. Под Польшей, под польским военным контингентом, целый был регион. Не район города, а регион».

По словам Захаровой, Польша отвечала за порядок на подконтрольной ей территории Ирака. «То есть оккупантами были, — заметила дипломат. — Правда, сейчас себя так не называют».

Столкновения на белорусско-польской границе начались 8 ноября, когда с территории Белоруссии в приграничную полосу пришла колонна мигрантов и попыталась проникнуть в Европейский союз. В течение нескольких дней к скоплению мигрантов присоединялись малые группы. В итоге их количество достигло нескольких тысяч. Польша обвинила белорусские власти в искусственном создании миграционного кризиса (lenta. ru)