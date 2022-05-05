Полиция подвергла приводу бойца ASALA Амбика Сасуняна, сообщил правозащитник Рубен Меликян на своей странице в Facebook.

Сасунян был приговорен к пожизненному заключению за убийство консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана в 1982 году. В 2002 году федеральный суд дал ему возможность подать прошение об освобождении в 2009 году, через 25 лет после заключения, но эти прошения отклонялись. Право на новое прошение он получал через 18 месяцев. В октябре 2021 года он был освобожден и вернулся на родину.(Sputnik Армения)