В Азербайджане 23 апреля состоится второй забег Gobustan Trail, организованный совместно RACE.AZ и Гобустанским Национальным Историко-Художественным заповедником, сообщает #.

Gobustan Trail — это начало новой истории бега на ультрадистанции в Азербайджане. Это соревнование можно считать точкой отчета международных забегов на марафонскую и ультрамарафонскую дистанцию у нас в стране.

Участники марафона могут на выбор определить для себя одну из четырех беговых дистанций, в том числе долгожданную ультра.

Также впервые в Азербайджане дистанции Gobustan Trail получили регистрацию в Международной Acсоциации Трейлраннинга (ITRA) и те участники длинных дистанций, которые уложатся в контрольное время, получат международные баллы.

Это позволяет присвоить мероприятию статус международного и на сайте ITRA уже есть вся информация о забеге в Азербайджане.

В отличии от первого Gobustan Trail, где участникам на выбор предлагались всего две дистанции – круг протяженностью 11 км с подъёмом на вулкан Кянизадаг, и два круга, соответственно 23 км, нынешний забег предлагает целых 4 разных дистанции – прошлогодние 11 км с набором высоты 430 метров, 17 км с подъемом 310 м на плато Кичикдаш, 33 км с набором высоты 800 метров, и ультра-трейл 44 км c набором 1230 метров.

На короткие дистанции нет лимита времени, а это значит, что в забеге может принять участие любой желающий. На дистанцию 33 км лимит 6 часов, на 44 км – 8 часов.

Регистрация на забег открылась в начале марта, и буквально в первые две недели слоты раскупили больше 200 человек.

На данный момент зарегистрированы участники из 13 стран.

В забеге примут участие известные зарубежные атлеты — среди которых легендарный ICE MAN — Олег Гарифулин (Башкортостан), — человек, который способен бегать при температуре -20 градусов, Дмитрий Ерохин (Россия), путешественник, ультрамарафонец, альпинитст, рекордсмен России по скандинавской ходьбе, 50-летняя Светлана Баженова из Албании, пробежавшая в +50 градусов марафон Эльтон Ультра (60км) и в 100 км в Сахаре.

В забеге примут азербайдданские звезды длинных дистанций, лидеры рейтинга ИТРА Азербайджана, рекордсмен нашей страны по суточному бегу, ультрамарафонец, не раз поднимавший флаг Азербайджана на зарубежных стартах Эльмир Аскеров и участник различных ультразабегов, призер «Галаалты трейл 2022» Юрий Чернов.

Желающие пробежать это соревнование могут зарегистрироваться на сайте https://race.az