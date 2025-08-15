С начала текущего года по 1 июля численность населения Азербайджана увеличилась на 16 тыс. 833 человека, или 0,2% – до 10 млн 241 тыс. 722 человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Государственный комитет статистики, 54,4% населения составляют городские жители, а 45,6% — сельские; 49,8% — мужчины, а 50,2% — женщины.

По данным Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, утвержденной соответствующим Распоряжением Президента, к 1 августа в восстановленные населенные пункты обеспечено возвращение 4 тыс. 325 семей – 17 тыс. 204 человек.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, на указанную дату численность лиц, временно проживающих на освобожденных от оккупации территориях в связи с работами по восстановлению и другой профессиональной деятельностью, а также членов их семей составила 35 тыс. 385 человек. С учетом 1150 студентов, обучающихся в Карабахском университете в городе Ханкенди, общая численность лиц, размещенных на освобожденных от оккупации территориях, составляет 53 тыс. 739 человек.