За нарушение режима карантина оштрафованы 7 314 человек

С 13 по 15 апреля сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было выявлено 4 объекта общественного питания, нарушающих противоэпидемический режим, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

Владельцы этих объектов были оштрафованы.

В целом, за нарушение режима карантина были оштрафованы 7 314 человек, 26 — арестованы в административном порядке. В отношении 3-х человек, проходящих по одному уголовному делу, избраны меры пресечения в виде ареста. За распространение ложной информации о коронавирусе в социальных сетях в административном порядке арестованы 3 человека, еще трое оштрафованы.

| 2020-04-15T15:21:46+00:00 15 апреля 2020, 16:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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