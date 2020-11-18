Южный Кавказ: финальная разведка Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео вечером 17 ноября прибыл в Тбилиси, где в первой половине среды встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, с Патриархом Всея Грузии Илией Вторым и представителями неправительственных организаций. Оппозиция в это время намерена устроить молчаливую акцию протеста у здания парламента.

Почему-то именно с лидерами политических партий встреча не предусмотрена, и этим недовольны не только в Грузии. Американское издание Washington Examiner, основываясь на поствыборных процессах в Грузии, считает, что из-за роста беспокойства в обществе в связи с возможной фальсификацией выборов, «крайне необходимо», чтобы государственный секретарь США встретился с тамошней оппозицией.

Сам глава Госдепа в первые же часы пребывания в соседней стране отметил, что «Соединенные Штаты и Грузию связывают прочные отношения, основанные на нашей приверженности к свободе и независимости. Мы готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей и укреплении демократических институтов».

И как можно судить по многочисленным сообщениям в грузинских СМИ, и у общественности, и у политиков соседней страны очень высокие ожидания от этого визита. Конечно, в первую очередь это связано с продолжающимся там политическим кризисом из-за сомнительных результатов парламентских выборов. Но чем тут может помочь Помпео?

Некоторые грузинские эксперты не исключили, что основная цель визита госсекретаря США в Тбилиси — обсуждение возможности размещения американских баз на территории Грузии. Но насколько это похоже на правду?

Премьер-министр Георгий Гахария считает, что визит госсекретаря является подтверждением высокого уровня стратегического партнерства США и Грузии. «В рамках визита мы обсудим геополитическую ситуацию в регионе, а также наше сотрудничество в сферах обороны и безопасности», – сказал Гахария.

Но с чем на самом деле связан этот приезд? Что хочет узнать или сказать глава Госдепа грузинским политикам? Своими мыслями на этот счет поделились с # известные политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Есть три основных кейса, которые будет обсуждать в Тбилиси Помпео – это изменившаяся ситуация в регионе, вопросы военно-политического сотрудничества США и Грузии и политический кризис в стране. Именно в таком порядке и будут расставлены приоритеты.

По первому вопросу, наверняка, будет обсуждаться вопрос об открытии железной дороги через Абхазию, французском, турецком и российском влиянии в Грузии.

Вопрос об открытии железнодорожного сообщения через Абхазию, несмотря на то, что это оккупированный регион, ставит в последнее время Россия. Соединенным Штатам по большому счету все равно, это вопрос Грузии и частично Азербайджана, но без добра от Вашингтона вряд ли правящая «Грузинская мечта» решится на это. Хотя даже в этом случае надо ждать очень высокой степени сопротивления общественности страны.

Второй кейс включает в себя проблемы с американским бизнесом в Грузии вообще, и со строительством порта Анаклия и энергетической компанией Frontera в частности. Здесь же может идти речь о расширении американского военного присутствия в Грузии.

Ну и третий кейс — это проблемы, связанные с выборами, и необходимость выхода из политического кризиса. Не думаю, что на все эти вопросы будут даны однозначные ответы, однако у Помпео явно будет что передать своему преемнику.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Визит Майка Помпео по большой вероятности связан с портом Анаклия, который расположен на побережье Черного моря. Развитие проекта в связи с этим портом поддерживают Соединенные Штаты.

Анаклийский порт должен будет обрабатывать от 40 до 100 миллионов тонн грузов в год, хотя осуществление этого проекта приостановлено, что и вызывает обеспокоенность со стороны Америки.

Второй вопрос связан с ситуацией на Южном Кавказе в целом после Второй Карабахской войны и усиления влияния России в регионе.

И третий вопрос будет связан с выборами в Грузии. Например, Республиканский институт США признает результаты наших недавних парламентских выборов, которые не соответствовали международным стандартам.