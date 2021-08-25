Власти Южной Кореи оштрафовали американские компании Facebook и Netflix в общей сложности на $5,7 млн за нарушение правил конфиденциальности. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комиссию по защите персональной информации Республики Корея.

Комиссия наложила на Facebook штраф в размере $5,5 млн за создание и хранение 200 тыс. биометрических шаблонов с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года без согласия пользователей. Также власти обвинили компанию в незаконном сборе идентификационных номеров граждан страны.

Власти также оштрафовали Netflix на $188,5 тыс. за незаконный сбор личной информации 5 млн граждан республики и сокрытие информации о передаче персональных данных за ее пределы.

Комиссия рекомендовала компании Google улучшить меры по обработке личной информации граждан.

В ноябре 2020 года власти оштрафовали компанию Facebook на $6 млн за нарушение правил конфиденциальности.(ТАСС)