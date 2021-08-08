Шведско-ямайская актриса Габриэлла Магнуссон обвинила шведского актера Юэля Киннамана в изнасиловании после того, как звезда «Отряда самоубийц» выиграл иск о вымогательстве с ее стороны, сообщает телеканал NBC.

Киннаман сумел добиться судебного запрета для Магнуссон в совершении некоторых действий. Конфликт начался после того, как пара рассталась после непродолжительных отношений в 2018 году — по словам Киннемана.

Актер утверждает, что после короткого романтического периода, Магнуссон стала угрожать ему и его родственникам физической расправой, а также занялась вымогательством. Магнуссон, по словам Киннамана, угрожала опубликовать порочащую его информацию, если он не поможет ей заручиться поддержкой в Голливуде, попасть в «Википедию», а также не выплатит некоторую сумму денег.

В ответ Магнуссон в своем Instagram обвинила актера в изнасиловании.

«У меня слишком много доказательств, а у него есть просто слова», — написала актриса.