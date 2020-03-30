Ёсихидэ Суга: » Япония находится на грани введения режима ЧС из-за коронавируса»

Правительство Японии полагает, что страна находится на грани введения режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса, однако принимать такое решение будет с предельной осторожностью. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

«Мы балансируем на самом краю с точки зрения введения режима чрезвычайной ситуации, — сказал он. — Сейчас крайне ответственный период для того, чтобы сдержать стремительное распространение инфекции».

«Провозглашение режима чрезвычайной ситуации, — отметил генсек кабмина, — окажет огромное воздействие на жизнь народа. Такое решение будет приниматься крайне осторожно с учетом мнений экспертов в различных областях».

В то же время Ёсихидэ Суга не исключил, что в случае резкого обострения ситуации и в Японии будут приняты жесткие меры типа блокады целых городов и введения принудительного запрета на выход из домов.