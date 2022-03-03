Ведущие японские авиакомпании, среди которых Japan Airlines и All Nippon Airways, рассказали об отмене 13 рейсов в страны Евросоюза из соображений безопасности в связи со специальной операцией на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчиков.

Данные рейсы, которые отменили, осуществлялись в Лондон, Париж, Хельсинки, Франкфурт, а также Брюссель. Их отменили после комплексной оценки ситуации с безопасностью авиарейсов.

Решение о том, чтобы не выполнять полеты над территорией России, сейчас обсуждается Japan Airlines. Не исключается, что альтернативой послужит маршрут полета в Европу через Аляску.

В свою очередь о планах All Nippon Airways касательно отмены полетов над РФ, пока точно неизвестно.