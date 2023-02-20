Япония выделит Украине новую финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов США.

Как сообщает # со ссылкой на AFP, об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

По данным офиса премьер-министра, Япония уже предоставила Украине финансовую поддержку в 600 млн долларов вместе с экстренной гуманитарной помощью на сотни миллионов долларов.

«Но все еще есть необходимость помочь людям, чьи средства к существованию были уничтожены войной, и восстановить разрушенную инфраструктуру. Мы решили предоставить дополнительную финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов США», — сказал Кишида, выступая на симпозиуме аналитических центров в Токио.

Премьер-министр Японии также объявил, что проведет видеоконференцию лидеров G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.