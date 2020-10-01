Япония призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе и началу диалога

Власти Японии настоятельно призывают стороны, вовлеченные в конфликт в Нагорном Карабахе, прекратить военное противостояние и сесть за стол переговоров. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить военные действия, проявить максимальную сдержанность и приступить к диалогу», — отметил он. Като также подчеркнул, что японское правительство испытывает серьезную обеспокоенность в связи с происходящими в регионе военными столкновениями, которые привели к жертвам среди мирного населения. «Мы намереваемся продолжить пристально следить за развитием ситуации», — добавил он.