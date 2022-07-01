Лидер израильской партии «Еш Атид» Яир Лапид в полночь с четверга на пятницу официально вступил в должность премьер-министра еврейского государства.

Как передает ТАСС, об этом сообщило государственное радио «Кан». Лапид стал 14-м премьером в истории Израиля.

В свою очередь канцелярия премьер-министра ровно в полночь разместила на своей странице в Twitter официальную фотографию нового главы кабмина. «Премьер-министр Израиля — Яир Лапид», — говорится в подписи к фото.

Днем ранее израильский Кнессет (парламент) после многодневного обсуждения одобрил законопроект о самороспуске. В тот же день занимавший до сих пор пост премьер-министра Нафтали Беннет передал дела Лапиду. Он будет возглавлять кабмин как минимум до назначенных на 1 ноября досрочных парламентских выборов, которые станут уже пятыми за три с половиной года.