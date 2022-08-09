Премьер-министр Израиля Яир Лапид поблагодарил египетского лидера Абделя Фаттахом ас-Сиси за роль его страны в переговорах о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад». Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Перемирие между сторонами вступило в силу 7 августа после трех дней боевых действий в секторе Газа.

По данным канцелярии премьер-министра, политики обстоятельно обсудили ситуацию в палестинском анклаве.

«Премьер-министр Лапид сказал, что Египет играет очень важную роль в поддержании региональной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении, распространенном администрацией Лапида.

Отмечается, что стороны также обсудили усилия Израиля по нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.

Армия обороны Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Число погибших при израильских авиаударах по Газе, по некоторым данным, достигло 41. Отмечается, что 311 человек также получили ранения. В числе пострадавших и погибших есть женщины и дети.