Интервью с членом российской ассоциации диетологов, нутрициологом Мариной Купперт:

— Были ли у вас самой проблемы с лишним весом?

​— Я много лет потратила на борьбу с лишним весом, сколько себя помню — всегда была немного полненькая, поэтому развился комплекс с детства. Меня всегда сравнивали с сестрой, которая была худее меня, и я мечтала быть как она. Что только я не перепробовала — от жесткого спорта, голодовок, до диеты Дюкана, сыроедения и даже таблеток. Ничего не помогало до тех пор, пока я не пришла к правильному питанию. Именно поэтому сейчас мне хочется помогать другим девушкам

​- Чем чреват избыточный вес?

​- Лишний вес — это общее падение иммунитета. Это не просто жир, который мешает «по бокам тела». Это засоренные системы и органы, нагрузка на каждую клеточку, перманентные воспаления и увядание мозга. И, конечно же, это падение самооценки и уровня жизни, что самое страшное.

​- Правда ли, что можно есть все, что угодно до 12 часов дня?

​- Я не разделяю такой подход, все же всегда стоит помнить о количестве и качестве съеденного. Если речь идет о небольшом количестве чего-то вкусненького, то действительно, лучше всего будет поесть именно до 12 ч. Но все равно не переедать, иначе стрелка весов поползет вверх.

​- А как сдерживать вечерний аппетит?

​- Есть только один способ: отрегулировать питание в течение всего дня. «Волшебного секрета» нет, вечерние переедания — это как сигнальная лампочка, что что-то не так. Чтобы разобраться нужен комплексный подход.

​- Что можно съесть на ужин без вреда для фигуры?

​- Обычно я советую ужинать легкими овощными блюдами, такими, как салаты, запеканки, из азербайджанских блюд прекрасно подойдут лобио с луком и яйцом, эджебсандал, сырдак, садж на оливковом масле, а также такие блюда, как салаты и рататуй. Если есть желание поесть белковую пищу, то идеальным вариантом будет рыба.

​- Есть мнение, что не так сложно похудеть, как удержать вес, который очень часто имеет привычку возвращаться, причем — в двукратном размере. Есть ли какие-то общие правила по удержанию веса?

​- Так говорят те, кто пропагандирует диеты. Я же против диет: в моей системе питания при похудении — это и есть питание на всю вашу жизнь. Мы учимся питаться разнообразно, полноценно, так, чтобы организму хватало необходимых нутриентов, и не было перееданий. В этом случае удержание веса будет мало отличаться от сброса.

Я хочу сказать, что либо вы сразу научитесь правильно питаться, и измените свой образ жизни, либо обречены ходить по замкнутому кругу: диета-срыв-диета. Смысла в этом никакого нет, конечно, после стресса и диеты организм стремится вернуть все утраченное, кроме того, появляется психологическая травма.

Чтобы этого не произошло, нужно очень медленно и плавно, каждый в своем темпе, двигаться к правильному питанию и менять привычки

​- Не считаете, что существует определенная психологическая проблема, способствующая набору веса?

​- Есть целый набор психологических проблем, например, нелюбовь к себе, накопленные обиды, желание «выделиться» и быть услышанным, стать «больше», отсутствие радости в жизни, проблемы в отношениях или в реализации своей профессии, неумение справляться со стрессом… Перечислять можно очень долго, лучше всего обратиться к специалисту, у каждого это что-то свое.

​- Тем не менее, бывает и так, что при правильном питании и при похудении вес внезапно перестает снижаться. В чем причина?

​- Существует такое понятие — эффект плато. Очень многие через него проходят. Это обычное дело, ведь каждый организм стремится сохранить гомеостаз — одно состояние. Это означает, что тело адаптировалось к питанию, к нагрузкам, и подстроилось под режим. Выходов может быть несколько, но чаще всего я советую ускорить метаболизм с помощью правильно проведенных разгрузочных дней.

​- А что скажете о читмиле?​ Это выход из ситуации или​ наоборот путь к срыву?

​- Все зависит от человека. Кому-то один день «без правил» и когда можно есть все, что захочется — просто жизненно необходим, чтобы отдохнуть и успокоиться психологически. А для кого-то он может оказаться ненужным, очень сильно навредить. Все индивидуально.

​— Сколько литров воды нужно выпивать ежедневно? И как правильно рассчитать свою норму?

​- Все любят приводить ориентир 2 литра воды в день, но я бы хотела подчеркнуть, что это лишь ориентир! Есть проблемы с щитовидкой, например, при которых такое количество воды просто противопоказано. Самое лучшее — это начать с 1 литра в день, постепенно увеличивать количество, и найти комфортную для себя норму.

​- Среди людей, страдающих от избыточного веса, немало сладкоежек. Как отучить себя от тяги к сладкому?

​- Причины тяги к сладкому могут быть и психологические, и физиологические. Например, нехватка хрома. Стоит также помнить, что сахар вызывает химическую зависимость даже сильнее, чем кокаин. У меня для сладкоежек есть отдельный вид марафона по избавлению от сахарной зависимости, потому что это отдельная и очень обширная тема. Но, конечно же, без организации основного питания — тоже никуда.

​- Что можете сказать о тех, кто страдает вдобавок еще и пищевым расстройством желудка? Как им перебороть себя, и в чем кроется его истинная причина?

​- Питание таких людей очень мало отличается от обычного, разве что мы учитываем список запрещенных продуктов, которые могут раздражать слизистую, и не допускаем слишком долгих перерывов между приемами пищи. А в целом, эти особенности очень легко поддаются коррекции. Причины могут быть опять же и в неправильно организованном питании, и в психосоматике, но, все же, стоит помнить, что выход всегда есть.

​— Ваш совет всем худеющим…

— Всегда помните о том, что стройность, здоровье и красота — это естественная норма, данная вам по праву природой! Никогда не сдавайтесь, верьте в себя, помните про комплексный подход, и все получится!