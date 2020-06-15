WSJ: турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд

Ряд турецких компаний задолжали «Газпрому» в общей сложности около $2 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идет о долгах на поставки по механизму take-or-pay.

Согласно данным издания, семь частных компаний не выполнили платежные обязательства в адрес российской. Отмечается, что в настоящий момент они пытаются избежать решения вопроса в судебном порядке и находятся на стадии переговоров с «Газпромом».

Авторы пишут, что турецкие компании условились приобрести у российского поставщика 10 млрд куб. м газа по цене от $250 до $300 за тыс. куб. м в 2019 году, но пока закупили менее 15% оговоренных объемов.(Газета.Ru)