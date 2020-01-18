Взгляд стороннего наблюдателя

С подачи президента Путина в соседней России сейчас происходят довольно любопытные события. Правительство РФ отправлено в отставку. Путин говорит, что это делается в целях изменения баланса власти — как будто значительно усилятся полномочия Госдумы. Но действительно ли ему хочется поделиться властью, или все это лишь показуха, а на деле депутаты Думы будут по-прежнему безропотно голосовать за тех кандидатов в губернаторы и в члены правительства, имена которых им станут «спускать» из администрации? И для чего вообще все это делается – может, ради отвлечения внимания масс, в которых явно усиливается недовольство своим социально-экономическим положением?

Своими взглядами на эти процессы согласились поделиться с # известные отечественные эксперты.

Политолог Расим Мусабеков:

— Насколько я могу судить с расстояния, предложенные Путиным изменения готовят различные варианты государственного устройства и конфигурации высшей власти на период после 2024 года, когда завершится второй срок его президентских полномочий. Пока этот пост занимает Путин, никаких реальных изменений не будет, и власть как была полностью сосредоточена в его руках, так и будет. Достаточно посмотреть, как послушно Госдума проголосовала за кандидатуру нового главы правительства, о котором в этом качестве пару дней тому назад никто и подумать не мог. Путин понимает, что доходы населения России не растут, экономика стагнирует, санкции Запад смягчать не намерен. Людям надоели лица, которые из года в год занимают места на политической сцене. Перестановки на властном Олимпе и в структуре высшей власти с одной стороны должны усилить его контроль, а с другой — создать у населения иллюзию перемен. Но это предположение. Как говорят, нужно посмотреть, во что все объявленные предложения и инициативы реально выльются.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Дело в том, что в России начался процесс, который в той или иной степени происходит на всем постсоветском пространстве, и коротко его можно назвать модернизацией власти.

Естественно, что те подходы к управлению страной, которые сформировались за десятилетия путинской власти, утратили эффективность. Давайте вспомним, что в прежние годы что ни министр, что ни губернатор, представлял из себя яркую личность, формировал вокруг себя группу интересов, был выразителем интересов влиятельных политических кругов. Сегодня к власти в России привлекаются молодые менеджеры, которые не обременены теми возможностями, рычагами и ресурсами, которые были, скажем, у Якунина, Грефа или Сердюкова. Среди губернаторов выделялись Лужков, Шаймиев. Сейчас таких людей в публичной власти просто нет. На их позициях теперь люди меньшего калибра и абсолютно завязанные на центр.

И время каденции Путина – 2024 год – неуклонно приближается, и рано или поздно в России встанет вопрос транзита власти. И сейчас усилены полномочиями Совбез и Госсовет РФ.

Я думаю, что в ближайшее время предложения Путина, озвученные им во время выступления перед депутатами Госдумы, начнут реализовываться. Будет проведен референдум по изменениям в Конституцию. Несколько смущает состав рабочей группы по подготовке этого процесса, там мало профессионалов.

Есть ожидания и в связи с деятельностью будущего нового правительства РФ. Предполагается, что новый кабмин главным образом будет сосредоточен на реализации социальных программ, для того, чтобы улучшить жизнь населения, решить какие-то накопившиеся проблемы. А они есть в системе жилищно-коммунального хозяйства страны, соцобеспечения нуждающихся, и т. д. Ресурсов у российского правительства на все это не так много, поскольку действующие в отношении РФ международные санкции, участие российской армии в зарубежных военных кампаниях все-таки сужают возможности российской экономики. И надо признать, каких-то дополнительных ресурсов у нового правительства не будет.

А запрос на изменения в практике политуправления в России явственно ощущается – об этом свидетельствуют многочисленные социологические исследования. И вот эти изменения, анонсированные Путиным, в значительной мере являются ответом на такую реальность. В общем, сегодня в России мы наблюдаем консолидацию властных ресурсов, перераспределение их внутри существующей системы, а насколько эффективным все это окажется на практике, мы сможем увидеть в ближайшие месяцы.