Вырубка лесов осталась в далеком прошлом?

28 декабря 2019 года решением Кабинета министров Азербайджана были внесены дополнения в «Правила вырубки лесов».

Согласно этим дополнениям, при осуществлении проектов по вырубке лесов на площади более пяти гектаров должен быть подготовлен документ по оценке их влияния на окружающую среду, и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.

В # неоднократно обращались возмущенные жители столицы и регионов и сообщали о незаконной вырубке деревьев и лесных массивов. Мы тщательно проверяли полученную информацию. В большинстве случаев она оказывалась верной.

В своих публикациях мы указывали места незаконной вырубки, называли имена чиновников, которые несут ответственность за сохранность лесных массивов, но, несмотря на это уничтожение лесов продолжается, а чиновники занимают ответственные посты.

Интересно, внесенные дополнения в «Правила вырубки лесов» смогут предотвратить массовую вырубку лесов?

Глава пресс- службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова заявила #: «Пусть граждане, которые сообщают вам о незаконной вырубке, покажут нам места, где уничтожаются лесные массивы, и мы обязательно проведем расследование с их участием».

«В течение последних 7 лет на территории только Лерикского района было вырублено 45 тысяч деревьев. Были уничтожены целые реликтовые леса. Я неоднократно сообщал об этом в Минэкологии. В феврале 2018 года после моих неоднократных обращений этим вопросом занималась специальная комиссия Министерства экологии и природных ресурсов, но меры так не были приняты. Вырубка лесов продолжается и по сей день, правда, в меньших размерах», — сообщил # проживающий в Лерикском районе зоозащитник Эльхан Мирзоев.

Житель Огузского района Мазахир Велиев также выразил недовольство действиями Министерства экологии и природных ресурсов. «Летом 2019 года я сообщил сотрудникам Министерства экологии и природных ресурсов об уничтожении 63 деревьев. Но Минэкологии никак не отреагировало на эту информацию. А в декабре этого года в Огузском районе было вырублено 145 деревьев. Я сообщил об этом представителям Министерства экологии и природных ресурсов. Но и на этот раз Минэкологии не приняло никаких мер», — сказал # Мазахир Велиев.

По словам главы регионального управления лесов Огуз и Габалы Ильгара Гарибова, информация о вырубке деревьев в декабре этого года в Огузском районе не соответствует действительности. «Сегодня в Азербайджане вообще не проводится вырубка лесов. Такие дела остались в далеком прошлом», — заявил Ильгар Гарибов.