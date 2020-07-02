Выезд из Азербайджана с туристическими целями недопустим

В связи с распространением пандемии коронавируса рейсы из Азербайджана в зарубежные страны были отложены, пассажиры стали возвращать купленные билеты, а продажа новых билетов приостановилась. В результате азербайджанцы, проживающие за рубежом и приехавшие в нашу страну до пандемии, не смогли вернуться обратно. С целью обеспечения возвращения этих лиц «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с июля организовали чартерные рейсы в Стамбул.

Так, с 1 июля на основе взаимного согласия дважды в неделю будут выполняться специальные рейсы Азербайджанскими авиалиниям, и два раза — Турецкими авиалиниями в направлении Баку-Стамбул-Баку и Стамбул-Баку-Стамбул.

Напомним, что глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила, что решение продлить до 1 августа особый карантинный режим означает, что границы остаются закрытыми. А это значит, что выезд из страны с туристическими целями недопустим.

Таким образом, рейсом Баку-Стамбул-Баку могут воспользоваться:

— Граждане Азербайджана в Турции для возвращения в свои страны;

— Для продолжения учебы;

— По неотложным личным причинам.

Также следует отметить, что на рейс Баку-Стамбул допускаются только пассажиры, прошедшие тест на COVID-19 за 48 часов до вылета в специальных лабораториях, аккредитованных TƏBİB, и получившие отрицательный результат.

Пассажиры, вылетающие в направлении Стамбул-Баку, должны пройти тест на коронавирус в медицинских учреждениях, рекомендованных Министерством здравоохранения Турции, за 48 часов перед вылетом и предоставить справку об негативном результате при регистрации в аэропорту.

Гражданам, прибывающим из других стран, следует представить справку о сдаче теста на COVID-19 в лабораториях стран, гражданами которых они являются, или лабораториях на территории Турции.

Все пассажиры, прибывающие в Баку, еще будучи в самолете должны подписать расписку, в которой берут на себя обязательство о двухнедельной самоизоляции по месту пребывания. Они не смогут покинуть место пребывания через систему SMS-разрешений 8103. Лица, нарушившие правила особого карантинного режима, несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики.