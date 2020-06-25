Выдача паспортов американцам для поездок за рубеж возобновляется в США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возобновлении выдачи паспортов для поездок за рубеж американцам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что американский госдепартамент возобновляет работу команды, занимающейся выдачей паспортов, по мере возвращения страны к нормальной жизни на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Помпео добавил, что сотрудники госдепа в ближайшее время займутся рассмотрением заявок, которые были приостановлены после введения карантина в США.
Американские граждане используют паспорта для поездок за рубеж, поскольку внутри страны для идентификации личности используются водительские права в большинстве случаев.