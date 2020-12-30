Ввозимые в Азербайджан вакцины против коронавируса освобождены от налогов

Ввозимые в Азербайджан вакцины против коронавируса освобождены от налогов.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые были вынесены на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, с 1 января 2021 года в течение 2 лет не будет взиматься НДС с импорта вакцин против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и предназначенных для этих вакцин шприцев, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.