Ввозимые в Азербайджан вакцины против коронавируса освобождены от налогов.
Как сообщает АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые были вынесены на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно изменениям, с 1 января 2021 года в течение 2 лет не будет взиматься НДС с импорта вакцин против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и предназначенных для этих вакцин шприцев, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.