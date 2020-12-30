«Вторая волна пандемии COVID-19 заставила граждан осознать всю серьезность ситуации»

Коронавирус на протяжении практически всего года остается основной угрозой для здоровья граждан. О том, как изменилось отношение населения к пандемии и о ситуации на сегодняшний день # рассказала заведующая отделением сахарного диабета терапевтической клиники при Азербайджанском Медуниверситете, директор Азербайджанской Ассоциации эндокринологии, диабетологии и терапевтического обучения Севиль Мустафаева.

– В чем отличия первой волны пандемии коронавируса от второй?

– В первую волну было много ограничений, и число больных было не так велико. Потому было много свободных мест в клиниках и врачи имели возможность госпитализировать людей с положительным тестом на COVID-19. Их держали две недели в стационаре, чтобы они не представляли угрозы для здоровых, проверяли всех членов их семей и старались их тоже изолировать, чтобы не дать вирусу никаких шансов на распространение. Многие тогда не верили в существование этого вируса. Даже те, кто находились в стационаре на лечении, считали, что их там держат насильно и у них нет никакого заболевания.

Почему началась вторая волна? Потому что со снятием ограничений люди расслабились, не носили медицинские маски, не соблюдали социальную дистанцию. После освобождения наших земель от оккупации граждане праздновали победу, выходили на улицы, что привело к увеличению числа заражений. Когда осенью – зимой количество больных и число смертельных исходов резко увеличилось, население осознало всю серьезность ситуации. Вторая волна изменила отношение к вирусу.

Рост смертности был обусловлен поздним обращением, когда уже легкие были серьезно и необратимо поражены. Из-за большого количества больных оказать своевременную помощь всем нуждающимся было затруднительно. Болезнь поражала целые семьи. Люди в панике скупали препараты в аптеках вслепую, тем самым создавая ажиотаж, в то время как больные, не имеющие симптомов, и люди с очень умеренными симптомами могли бы лечиться просто принимая обильно питье, витамин С и обычные жаропонижающие средства.

– Сейчас граждане стали более сознательными или их поведение обусловлено внедрением строгого карантина и боязнью штрафов?

– Конечно, число больных заметно снизилось благодаря повторному введению строгого карантина. Некоторые считают, что после новогодних праздников зараженных может стать больше, однако уверена, что оснований для таких прогнозов нет. Новогодних праздников как таковых сейчас быть не должно, в целях безопасности закрыты рестораны и кафе. Граждане будут отмечать этот Новый год у себя дома. Думаю, что мало кто будет ходить по гостям даже к близким родственникам во время новогодних праздников, осознавая риски.

В целом, люди стали более сознательными. Так, сейчас я вижу все больше людей в одноразовых перчатках в магазинах, хотя раньше подобное было редкостью. Стали чаще соблюдать дистанцию, стоя в очереди.

Что касается людей с диабетом, то они, наблюдая за статистикой, которая свидетельствует о том, что умирают от коронавируса чаще люди с диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, стали бояться заражения. Если в марте-апреле многие из них скептически относились к этому вирусу, то по мере увеличения числа заболевших их поведение изменилось. Например, некоторые мои пациенты с диабетом сейчас перестали выходить из дома вообще, а те же, кто выходят, стали предпринимать строгие меры безопасности.

– Есть ли какие-то особенности в лечении коронавируса у больных диабетом?

–Да, конечно. В тяжелых случаях, когда больному не хватает кислорода и при обширных поражениях легких используют глюкокортикоиды –препараты, которые эффективны при лечении воспалительных процессов. Но у людей с диабетом они вызывают резкое увеличение уровня глюкозы в крови, потому им необходима инсулинотерапия. Нужен более жесткий контроль уровня глюкозы, иногда нужно подкалывать чуть ли не каждый час мелкими единицами дозировки инсулин. Повышение глюкозы в крови снижает иммунитет, и лечить больных диабетом гораздо сложнее, чем людей без диабета.

– Должны ли больные с диабетом вакцинироваться в первую очередь, как находящиеся в группе риска?

– Люди с диабетом действительно в зоне риска, как и люди с сердечно-сосудистыми патологиями и другими хроническими заболеваниями. Вакцину нужно однозначно делать всем, но граждане с вышеперечисленными заболеваниями должны быть вакцинированы одними из первых. Перед вакцинацией, конечно, необходимо проверять, не является ли человек активным больным, нет ли у него острых заболеваний, температуры, ведь в этом случае вакцинация противопоказана. Но, вообще, вакцинация – единственный способ избавиться навсегда от коронавирусной инфекции и вызываемой данным вирусом затяжной пневмонии. Планируется, что она начнется в нашей стране с января.