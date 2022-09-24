В странах Северной Европы, где более холодная и влажная погода, растет количество случаев COVID-19 и госпитализаций.

Тревожная ситуация возникла в Бельгии, Великобритании и Дании, пишет Politico.

Управление здравоохранения Бельгии заявило, что в середине октября в этом регионе ожидается новая волна COVID-19.

За последнюю неделю в этой стране количество новых случаев коронавируса увеличилось на 17%, а госпитализаций — на 4%.

В Дании также фиксируют рост заболеваемости, после длительного периода снижения. Там количество госпитализаций за последнюю неделю выросло на 6%.

В то же время в Великобритании число новых случаев за неделю выросло на 13%, а количество госпитализаций на 17%.