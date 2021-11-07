«Мы все учились понемногу,

Чему нибудь и как нибудь.

(А.С.Пушкин, «Евгений Онегин»)

Понять тех, кто уверен, что название его профессии пишется как «офисант», «шофэр», «мойшик», «жестаншик», и при этом не испытывает абсолютно никаких комплексов, можно. Не оправдать, конечно, — всё-таки от этого несколько коробит, — но понять можно. Ведь человек не претендует на руководящую должность, не обидится, если кто-то выразит сомнения насчёт его познаний в грамматике, не берёт на себя миссию руководителя или всезнайки. Ему бы заработать для семьи хлеб насущный, а причин его неглубоких знаний правил написания тех или иных слов может быть масса. Для мастера, умельца главное его способности, профессиональные навыки. А пишет он своё имя с маленькой буквы или же допускает две ошибки в простом слове – это простительно.

Но вот когда подобное невежество проявляется в исполнении лиц, которые претендуют называться интеллигенцией и которым априори полагается быть асом правописания, ступор неизбежен. Причём, в последнее время такой подход стал своеобразным трендом. Один за другим появляются сообщения о том, как чиновники глумятся над родным языком. Но Бог с ним, если бы они неверно писали имена своих родителей или же адреса своего проживания. Нет, их неграмотность (а скорее всего их безответственность и безалаберность), если можно так выразиться, дело всенародное. А как по другому?

Вот, например, пару дней назад перед входом школы №3 города Гейчай была установлена мемориальная доска в честь шехида Видади Халилова.

Состоялось торжественное мероприятие при стечении народа. Но… На этой самой доске звание героя было выгравировано неверно – не «полковник-лейтенант», как того требуют грамматические правила и здравый смысл, а «палковник лейтенант». Безусловно, прокол. Но это ещё полбеды. Когда в социальных сетях люди стали выражать своё возмущение и недоумение произошедшим, мол, негоже тем, кто ответственен за воспитание и обучение подрастающего поколения допускать такие грубые ошибки, выяснилось: мемориальная доска изготовлена близкими шехида в Гяндже и доставлена в Гейчай. Ошибку заметили ещё до того, как её водрузили на видное место перед учебным заведением. Однако «сверху» поступило указание – сценарий не менять, доску закрепить! Мол, потом как-нибудь исправим на месте. И кто теперь виноват? Можно перечислять варианты, но на наш взгляд, в основе всего этого нелицеприятного случая лежит всё ещё неискоренённая в умах и обществе советская психология – отрапортовать по цепочке и поставить в нужной графе жирную галочку. А что из всего этого получится – это уже неважно.

А вот ещё свежий пример этой неприглядной тенденции. На входе в административное здание коммунального участка №1 ПО жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Исполнительной власти города Сумгайыта была установлена доска, на которой название этой организации написано с орфографическими ошибками.

И как же оправдывались чиновники? Они не нашли ничего лучше, как утверждать, что «ни один из сотрудников ЖКХ не участвовал в процессе ее установки». Может ли здравомыслящий человек поверить в такую чушь? Неужели в стране введён новый порядок ходить по различным учреждениям и устанавливать перед ними доски с их названиями без ведома работников этих учреждений, да ещё и в их отсутствие? Кто поверит в эту несусветную чушь?

Напрашивается резонный вопрос: почему такое происходит у нас в стране? А потому, что есть уверенность в своей безнаказанности. Главное отрапортовать следующей инстанции, и чтобы те поверили, обязательно поверили. Да и не верить «верхним» невыгодно самим. Ведь и им нужно докладывать «наверх». А вот если бы после подобных проколов несколько чиновников лишились бы тёплых кресел и уютных кабинетов, более чем уверены, впредь подобное не повторилось бы. Тут, на наш взгляд, уместен небольшой исторический экскурс.

Выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции роковым. Согласно одной из версий, наиболее популярной, весь коллектив газеты расстреляли. Однако некоторые источники утверждают, что практически все сотрудники редакции были репрессированы. Причиной же стала всего одна пропущенная буква в слове «главнокомандующий» в письме И.В.Сталину Иосипа Броз Тито: редактор и корректор забыли дописать в слове вторую букву. В результате «вождь народа» предстал перед читателями в весьма неприглядном виде. Говорят, тираж всего выпуска был спешно изъят из продажи, а по квартирам подписчиков ходили чекисты, учиняя обыски и конфискуя найденные газеты.

Нет-нет, мы ни в коем случае не ратуем за применение репрессивных методов, отнюдь. Однако и полная безответственность – согласитесь, не дело. Так до такого можно дописаться… Нужно хоть как-то призывать к ответу нерадивых чиновников. Всё-таки порицание в социальных сетях и СМИ для нерадивых и безответственных чиновников как с гуся вода: поговорили, посетовали и разошлись. До следующего «опуса».

P.S. Вспомнился шедевр в исполнении Анатолия Папанова в «Берегись автомобиля»: «Всё-таки надо тебе дать под зад коленом!». Действительно, неплохо было бы применить этот метод воспитания в отношении некоторых «грамотеев».