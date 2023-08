По мере развертывания украинского наступления вновь в информационное пространство вбрасывается нарратив об острой необходимости заключить перемирие и остановить военные действия и о будущем урегулировании в виде отказа Киева от части территорий, в частности, Крыма взамен принятия в НАТО.

Формально развертыванию такого информационного фона послужило, как считают многие на Западе, невысокий темп наступления ВСУ и связанное с этим некоторое разочарование в политических кругах.

Тем не менее, есть еще целый ряд факторов, приводящих к внезапному вбросу таких рассуждений очень напоминающие информационно-психологическую специальную операцию (ИПСО) осуществляемую Москвой.

Начнем с так называемого медленного темпа. Если рассуждать в километрах и количестве населенных пунктов, то наступление происходит совсем не так как осенью прошлого года в Харьковской области. ВСУ буквально прогрызает российскую оборону из залитых в бетон опорных пунктов и огромных минных полей. В последних натыкано мин до 5 на каждый квадратный метр созданного предполья. Такой минной плотности не было даже в период Второй мировой войны. Хотелось бы видеть хоть одну армию стран НАТО, которая двигалась бы в таких условиях быстрее.

Сюда же относятся рассуждения, особенно много было их в июне, когда началось наступление, об огромных потерях ВСУ в западной технике. Не огромные, но потери были и странно их отрицать. Однако оказалось, что все это весьма преувеличено из-за вбросов российской пропаганды и сейчас подобные разговоры и публикации сошли на нет.

При этом как-то упускалось из виду, что западная техника, даже подбитая или выведенная из строя спасала жизни экипажей и десантов, что гораздо важнее для ВСУ. Это российское командование посылает мобилизованных и заключенных, а мясные штурмы и с потерями не считается. ВСУ так не воюет, жизнь бойцов берегут, а техника будет. Что и показала практика. Поставки вооружений всех видов, кроме самолетов, существенно возросли, хотя украинские эксперты говорят, что хотелось бы больше.

Пока российское командование, по крайней мере, внешне, не считает отступление от Работино, Старомайорского и Урожайного критичным, но по мере своих возможностей посылает туда подкрепления. И даже пытается устроить хоть какие-то контратакующие действия, хотя и без особого успеха.

Ситуация складывается для российского командования не слишком, если не сказать больше, благоприятно. Попытки наступать в Луганской и Донецкой областях полностью провалились, но следует ожидать повторения их в будущем.

Вокруг Бахмута продолжаются наступательные действия ВСУ, и постепенно город окружается с юга и с севера. Это направление в Москве считают наиболее угрожающим, и элитные подразделения десантников направляются именно сюда. Соответственно на весь остальной фронт протяженностью в 1200 км остаются менее подготовленные части мобилизованных, которые к тому же не полностью укомплектованы.

В последнее время Z-военкоры с некоторой осторожностью, но бьют тревогу в отношении левого берега Днепра в Херсонской области. Дно Каховского водохранилища подсыхает и покрывается травой. Еще несколько дней и почва станет достаточно твердой, чтобы выдерживать тяжелую технику и тогда есть реальная угроза переброски значительных подразделений ВСУ на левый берег. К тому же оттуда наиболее боеспособные части российской армии были отведены в Запорожскую область. Обратно их не вернуть, так как они были серьезно потрепаны в боях.

Вот почему в российской столице снова настойчиво говорят о необходимости перемирия. Однако забросить этот нарратив кремлевским специалистам по ИПСО представляется целесообразным через западные СМИ и политиков, давно находящихся на связи с Москвой.

Классическим примером таких является бывший президент Франции Николя Саркози. О его роли в потере Грузией своих территорий в войне 2008 года говорить не будем, как и двух обвинительных приговорах, вынесенных ему французскими судами.

Тем не менее, он дал пространное интервью газете Le Figaro, в котором главными были следующие пассажи.

Во-первых, в войне наступил паритет, украинское наступление захлебнулось и следует выходить на переговоры для завершения войны.

Во-вторых, всю свою территорию Украина не вернет и должна согласиться на уступки в пользу России. Не напоминает остановку войны в 2008 году?

В-третьих, без России Европа не проживет и поэтому Украину никогда не примут в НАТО и ЕС, так что следует навсегда закрыть эту тему.

Мы не будем отмечать вздорность приведенных пассажей, но отметим только время появления интервью Саркози. Не раньше и не позже. Фактор очень важный.

В этом же ряду находится заявление руководителя канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена. По его мнению, Украине в обмен на вступление в Альянс следует отказаться от Крыма и части своих территорий.

С Саркози nothing gained — взятки гладки, он неофициальное лицо и волен болтать что угодно. Йенссен же совсем в другом положении, поэтому в Киеве интервью Саркози пропустили мимо ушей, а вот высказыванию чиновника НАТО уделили значительное внимание.

Точнее всех с изрядной долей иронии ответил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос о возможности вступления в НАТО с уступкой части украинских территорий, он сказал, что Украина готова обменять членство в Альянсе на российский город Белгород.

Отметим публикацию в газете The Washington Post под заголовком «У Украины заканчиваются возможности вернуть значительную территорию», а также статью в издании The Financial Times, что «США сомневаются, что контрнаступление на Украину может быстро увенчаться успехом».

Представляется, что поток подобных высказываний и публикаций вызван рядом объективных и субъективных причин, некоторые из которых вообще не связаны с Украиной, а являются результатом развития экономических и внутриполитических процессов в той или иной стране.

К первым отнесем общую перестройку мировой торговли и в целом удлинение логистических цепочек, что приводит к увеличению издержек и росту стоимости товаров всех видов от промышленного оборудования до изделий для быта.

Сюда же следует отнести продовольственную инфляцию. В частности, из-за российской блокады Черного моря возросла стоимость зерновых на мировых рынках, что ударило не только по покупателям, но и по производителям. Меньше покупают, меньше производят.

Добавим экономические проблемы Китая. Заголовок в газете The Wall Street Journal весьма красноречив «40-летний бум в Китае закончился. Что дальше? Экономическая модель, которая вывела страну из бедности в статус великой державы, кажется сломанной, и повсюду есть признаки бедствия». В целом война в Украине сильно ударила по всем и вполне понятно желание ее быстрее завершить.

Политики циничны и всегда руководствуются интересами, часто сиюминутными, не давая себе труда заглянуть даже в самое ближайшее будущее. Примером может служить британский премьер Невилл Чемберлен.

В лондонском аэропорту Хестон после возвращения из Мюнхена 30 сентября 1938 года он размахивал экземпляром сговора с Гитлером и уверял, что «Я привез мир для нашего поколения!».

Уинстон Черчилль через три дня предупредил, что You were given the choice between war and dishonor. You choice dishonor, and you’ll have war — У вас был выбор между войной и позором. Вы выбрали позор и получите войну.

Меньше, чем через год так и произошло. Пожертвовали Чехословакией, но фюрера не удовлетворили. Он пошел дальше.

Вот и сейчас Украине предлагают вариант мюнхенского сговора для сохранения лица диктатора, на этот раз российского. История некоторых западных политиков и бюрократов ничему не научила. Там все также существуют наследники британских и французских мюнхенцев. Только теперь с Путиным они хотели бы договориться за счет Украины. Им важно добиться мира. Кто и что при этом потеряет им все равно.

В отличие от тогдашней Чехословакии Украина ведет войну с агрессором и не согласна на какой-либо и в какой-либо форме сговор с Кремлем. Если на Западе кое-кто не понимает всю опасность уступок Путину, то пусть это остается на их совести.

К счастью, поддержка Киева продолжается. Война в этом году не закончится, но победа все равно будет за Украиной.

Кто бы и какие-либо варианты уступок не предлагал Путина остановит только полное поражение и это непреложный факт мировой политики. С ним в политическом смысле будет то же самое что с Гитлером и Муссолини.

Иначе никак.