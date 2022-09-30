Президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс, сообщает Агентство Анадолу.

По словам украинского лидера, Киев уже доказал совместимость со стандартами Североатлантического союза.

«Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз, де-факто!», — сказал политик.

Зеленский отметил, что сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. «Мы делаем свой шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что переговоры невозможны пока у власти действующий президент России.