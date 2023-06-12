Встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга, которая должна была состояться в понедельник, перенесена на вторник, 13 июня. Об этом сообщил Белый дом.

«Двусторонняя встреча президента [Байдена] с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и прием в Белом доме для руководителей [американских] дипломатических миссий перенесены на завтра», — отмечается в распространенном заявлении. Белый дом не указал причин переноса встречи.

При этом ранее сообщалось, что в понедельник американскому лидеру должны провести стоматологическую операцию.