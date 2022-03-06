Сегодня весь мир объединился в борьбе против империализма и это отчетливо наблюдается и в социальных сетях, и в реальной жизни. Все одинаково сочувствуют Украине и презирают Россию за развязанную ею войну. И никакая это не спецоперация, а самая настоящая бойня, в которой гибнут ни в чем неповинные люди. Что же такое империализм спросите вы? Так вот, империализм — это политика государства, основу которой составляет захват и колонизация чужих территорий и народов, и сейчас весь мир стал свидетелем очередного его проявления в виде неприкрытой агрессии против государства Украина.

Но это не первая война, развязанная Россией из-за ее амбиций и желания подчинить себе все больше территорий. Сначала этим занималась Российская империя, затем СССР насильно отнимал независимость отдельных стран и присоединял их к себе, и так эта политика принуждения продолжается до сих пор. В 90-ые годы страны бывшего Советского Союза обрели независимость, но полностью избавиться от российского влияния так и не смогли. В результате каждый из них получил территориальный конфликт — рычаг влияния России на эти страны. Так Грузия потеряла Абхазию и Осетию, Молдова — Приднестровье, Азербайджан получил карабахский конфликт, а Украина потеряла Крым и Донецк с Луганском. Среди них только Азербайджан был близок к тому, чтобы раз и навсегда решить территориальный вопрос, пока там не обосновались российские “миротворцы”.

Неправильно утверждать, что Россия вторглась в Украину 24-го февраля 2022 года, когда она там уже с 2014 года. В феврале этого года они лишь легитимизовали свое присутствие, причем не только в Донецке и Луганске, а на всей территории Украины, что противоречит всем международным нормам и нарушает принцип территориальной целостности, считающийся определяющим в Организации Объединенных Наций. Цель этого нападения завоевать Украину и оставить ее в зоне своего влияния, причем абсолютно не учитывая, что украинский народ уже сделал свой выбор в пользу Европейского Союза.

Давайте посмотрим на это с другой стороны, а принес ли России пользу империализм? Ответ, конечно же, нет. Наоборот, разрыв в развитии от Европы и Америки постоянно увеличивается, а в свете последних санкций, Россия возвращается к совку. Давайте сравним Россию с любой Европейской страной, к примеру, с Финляндией. В 1808 году император Александр I завоевывает Финляндию и присоединяет к своей империи. После Октябрьской революции в 1917 году Финский сенат подписывает декларацию независимости и с этого момента открывается новая страница в развитии Финляндии. Сегодня по своему развитию Финляндия опережает Россию практически во всех сферах, и в науке, и в медицине, и в образовании. А все потому, что выбрали демократию, как дальнейший путь развития. В России самые большие запасы газа и нефти, а в Финляндии самые счастливые люди, и, мне кажется, это является главным показателем того, что государство состоялось и все делает правильно.

А империализм, выбранный Россией, это путь в никуда, как для нее, так и для ее союзников. Великий русский режиссер Леонид Гайдай снял замечательную комедию “Иван Васильевич меняет профессию”, показав там царя, который пришел из прошлого в настоящее. С самого своего прихода он размахивал шестом, ножом, оскорблял и угрожал всем, пока наконец не вернулся в свое прошлое. Сегодня в России другой царь со всеми атрибутами, и у него тоже есть писарь, шут, придворные, одним словом, все как полагается царю. Живет он в шикарном дворце, напичканном всем, что только может прийти в голову. С начала пандемии переехал в бункер и соблюдает все правила для защиты от коронавируса. А еще у него есть длиннющий стол, за который он усаживает гостей, подальше от себя. И вот мне интересно, о чем думает человек, который так ценит свою жизнь и ни во что не ставит жизнь других людей. Он просто сравнивает с землей целые города, безжалостно убивая мирное население. Эти люди не хотят роскоши, ту красоту жизни, которая есть у Путина, они просто хотят жить и радоваться простым вещам, хорошей погоде, вкусному кофе, интересной книге и веселой комедии. Радоваться жизни, данной им богом для того, чтобы они прожили ее счастливо, а не для того, чтобы их бомбили днем и ночью.

Неужели царю дозволено все, лишь бы потешить свое самолюбие, и чтобы народ руки целовал? Прискорбно видеть, что духовные лидеры СНГ практически ему поддакивают, до сих пор сохраняя молчание. Я всегда думал, что духовенство больше нужно для живых людей, для тех, кого мучает совесть, кому нужно очиститься и прийти на путь истинный. Хочется обратиться к ним, в особенности к Патриарху Кириллу – где ваш призыв к миру, ведь любая религия проповедует человеколюбие, гуманизм. Это ваш священный долг, иначе такое духовенство не нужно ни живым, ни мертвым.

Сегодня никто не имеет права молчать, все должны объединить усилия, чтобы остановить агрессора и спасти невинных детей, которые уже никогда не забудут эту войну. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение) говорил, что боритесь против несправедливости двумя руками, если двумя не можете, то боритесь одной рукой. Если и так не можете, то говорите про это. А если и это не можете, то хотя бы в сердце не соглашайтесь с несправедливостью. Война в Украине это не только трагедия Украины, и даже не только Европы. Это трагедия всего мира, всех людей, которые не могут принять несправедливость, жестокость и тиранию. Сочувствовать горю другого, пускай абсолютно незнакомого человека, это то, что делает нас людьми, и мы все вместе должны осуждать оккупанта, под ложным предлогом вторгшегося в чужую страну и убивающего там невинных людей. Пока нам остается только молиться за Украину и надеяться, что в скором времени усилиями всего международного сообщества там удастся восстановить мир и вернуть нормальную жизнь людям, которые просто хотят жить и творить на своей земле.

Ахмед Ширалиев, Специально для #