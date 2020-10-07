Все бизнес-операции BP Azerbaijan в регионе продолжаются в обычном режиме

На данный момент все бизнес-операции BP Azerbaijan в регионе продолжаются в обычном режиме.

Об этом сказали Trend в среду в BP Azerbaijan.

«Однако мы глубоко обеспокоены эскалацией военных действий на территории Азербайджана и надеемся, что конфликт вскоре найдет справедливое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказали в компании.

Отметим, что 6 октября 2020 года около 21:00 по приказу военно-политического руководства Армении вооруженные силы страны-оккупанта, нацелившись на крупнейший стратегический проект в регионе, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который занимает важное место в энергетической безопасности Европы, попытались нанести ракетные удары по участку нефтепровода, проходящему через территорию Евлахского района. Однако в результате решительных мер азербайджанской армии эта террористическая попытка была предотвращена.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров — по территории Грузии, 1 076 километров — по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью — 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).